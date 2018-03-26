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صور.. فتحى سرور يدلى بصوته فى جاردن سيتى.. وشاب يهديه علم مصر

الإثنين، 26 مارس 2018 12:36 م
صور.. فتحى سرور يدلى بصوته فى جاردن سيتى.. وشاب يهديه علم مصر فتحى سرور يدلى بصوته فى جاردن سيتى





كتب هانى الحوتى تصوير أحمد هندى
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أدلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بصوته فى اللجنة الانتخابية بمدرسة الإبراهيمية بدائرة جاردن سيتى، ظهر اليوم الإثنين، فى أولى أيام الانتخابات الرئاسية، وسط حضور مكثف من الناخبين سواء كبار السن أو شباب.
 
وفور وصوله، أهداه أحد الشباب علم مصر ووردة، والتف حوله عدد كبير من الناخبين لالتقاط صور تذكارية، بينما رفض فتحى سرور الإدلاء بأى تصريحات صحفية مكتفيا بالاستفسار من ممثلى وسائل الإعلام عن أعداد المشاركين.
 
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
 
فتحى سرور يدلى بصوته (1)
فتحى سرور يدلى بصوته

فتحى سرور يدلى بصوته (2)
فتحى سرور يدلى بصوته

فتحى سرور يدلى بصوته (3)
فتحى سرور يدلى بصوته
 
فتحى سرور يدلى بصوته (4)
فتحى سرور يدلى بصوته
 
فتحى سرور يدلى بصوته (5)
فتحى سرور يدلى بصوته

 


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