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صور.. عروسان يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية ببنى سويف

الإثنين، 26 مارس 2018 09:56 م
صور.. عروسان يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية ببنى سويف العروسان يشاركان بالانتخابات فى بنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى
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أدلى عروسان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية داخل اللجنة الانتخابية بمدرسة أهوة الابتدائية الجديدة التابعة لمركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف فى حضور النائب عبدالرحمن برعى عضو مجلس النواب.
 
 
 
وفوجئ رئيس اللجنة الانتخابية بمدرسة أهوة الجديدة، المستشار مجدى أبو عيطة، بالعريس أحمد ناصر على، 25 سنة حاصل على دبلوم، وعروسه دعاء عويس فتحى، 22 سنة، حاصلة على دبلوم، يطلبان الإدلاء بصوتيهما فى اللجنة الانتخابية قبيل إغلاق اللجنة بدقائق، وبالفعل صوت العروسان داخل اللجنة الانتخابية وسط زغاريد وتصفيق حاد من أهل العروسين، بعد عقد القران مباشرة، وقبيل بدء الزفاف.
 
 

 


 


 


 

 


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