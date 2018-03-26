صور .. طارق قابيل بطابور الناخبين ويدلى بصوته فى التجمع الخامس

كتب: إسلام سعيد

أدلى منذ قليل المهندس طارق قابيل بصوته الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية فى لجنة رقم 3 مدرسة سيزا نبراوى الإبتدائية بالتجمع الخامس- بالقاهرة الجديدة " "الحى الرابع بجوار قسم أول".

وشهدت االلجنة اقبالا كبيرا من المواطنين، وحرص الوزير على الوقوف فى طوابير الناخبين

يذكر أنه يبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.