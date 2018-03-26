صور.. رئيس لجنة بحدائق الأهرام يسمح بانتخاب عجوز فى الفناء لعجزها عن صعود السلم

صور.. رئيس لجنة بحدائق الأهرام يسمح بانتخاب عجوز فى الفناء لعجزها عن صعود السلمالإثنين، 26 مارس 2018 02:25 م
رئيس لجنة بحدائق الأهرام يسمح بانتخاب سيدة مسنه فى فناء المدرسة
كتب حازم عادل
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سمح رئيس اللجنة الفرعية رقم 64 بمدرسة حدائق الأهرام الإعدادية بنات، بنزول أحد الموظفين من اللجنة للدور الأرضى لسيدة عجوز تتكئ على "مشاية" لعدم قدرتها على الصعود للجنة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2018.
ويصل عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.
وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا فى 983 لجنة فرعية بإشراف 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا.
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