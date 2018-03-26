صور.. رئيس البورصة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بمدرسة فاطمة عنان







كتبت أمنية الموجى - تصوير محمود فخري

وصل محمد فريد، رئيس البورصة المصرية لمدرسة فاطمة عنان، للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وقال محمد فريد لـ"اليوم السابع" إن المشاركة بالتصويت فى الانتخابات، واجب وطنى لكل مصرى، وأنه أدلى بصوته لمن حمى البلد ورفع اقتصادها، وحارب الإرهاب، وواجه الارهاب الخارجى أيضا.

وشهدت اللجان تأمينا مكثفا من قوات الشرطة والجيش، حيث كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان وعززت تواجدها فى المناطق الملتهبة وسيناء، وتم نشر قوات الأمن فى الطرق المؤدية للجان.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.



































