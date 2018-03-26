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صور.. انتخابات الرئاسة 2018.. عمرو موسى يدلى بصوته فى التجمع الخامس

الإثنين، 26 مارس 2018 11:30 ص
صور.. انتخابات الرئاسة 2018.. عمرو موسى يدلى بصوته فى التجمع الخامس عمرو موسى أثناء الإدلاء بصوته





كتب بهجت أبو ضيف - تصوير محمود فخرى
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أدلى عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق بصوته فى الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الإثنين، بمدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بالتجمع الخامس.

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

 

ويصل عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

عمرو موسى انتخابات الرئاسة 2018 (1)
 

 

عمرو موسى انتخابات الرئاسة 2018 (2)
 

 

عمرو موسى انتخابات الرئاسة 2018 (3)
 

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