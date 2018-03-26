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الإثنين، 26 مارس 2018 03:04 م
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صور.. المواطنون يصطحبون أطفالهم خلال إدلائهم بأصواتهم باللجان الانتخابية

الإثنين، 26 مارس 2018 02:18 م
صور.. المواطنون يصطحبون أطفالهم خلال إدلائهم بأصواتهم باللجان الانتخابية طفل يحمل صورة السيسى





كتب مدحت وهبة
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حرص العديد من المواطنين على اصطحاب أطفالهم خلال إدلائهم بأصواتهم فى مقر اللجان الانتخابية بالزمالك تعبيرا عن فرحتهم بالانتخابات، والتأكيد على ضرورة المشاركة من أجل مستقبل افضل، رافعين علم مصر.

 

وقالت هبة شريف إحدى الناخبات إنها حرصت على اصطحاب نجلها خلال إدلائها بصوتها الانتخابى لحثه على المشاركة فى الانتخابات مستقبلا وغرس عقيدة حبه لوطنه والحفاظ عليه، لافتة إلى أن أسرتها حرصت أيضا على المشاركة اليوم للإدلاء بأصواتهم .

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه القوات المسلحة والشرطة من تواجدها أمام مقر اللجان لتأمين الانتخابات وتسيير دخول الناخبين خاصة كبار السن.      

 

يذكر أن عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبايعاونهم 110 ألف موظف.

 

طفل يحمل صورة السيسى
طفل يحمل صورة السيسى

 

مواطنين يصطحبون أطفالهم
مواطنين يصطحبون أطفالهم

 


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