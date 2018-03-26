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صور.. المتبرعة بقرطها لـ"تحيا مصر" عقب الإدلاء بصوتها: ربنا ينجحك يا سيسي

الإثنين، 26 مارس 2018 01:38 م
صور.. المتبرعة بقرطها لـ"تحيا مصر" عقب الإدلاء بصوتها: ربنا ينجحك يا سيسي المتبرعة بقرطها لصندوق تحيا مصر تصوت بانتخابات الرئاسة





الدقهلية شريف الديب
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وصلت الحاجة زينب التى تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر إلى مقر لجنه مدرسة سندوب الابتدائية للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.

وقالت الحاجة زينب انتخبوا مصر يا أولاد ربنا ينجحك ياسيسى وطالبت الجميع بالمشاركة فى الانتخابات .

وشهدت المدرسة إقبالا كبيرا من قبل الناخبين و4 ناخبين الإعلام المصرية، وقاموا بتشغيل الأغانى الوطنية أمام اللجان، بينما شهدت المدرسة تشديدات أمنية مكبرة من قبل قوات الشرطة والقوات المسلحة لتأمين الناخبين والخروج بالانتخابات بأمان وتنغلق الشارع الأساسى أمام المدرسة لمنع مرور المركبات أمامه.

يذكر أنه يبلغ إجمالى عدد المقار الانتخابية على مستوى محافظة الدقهلية 983 لجنة فرعية، موزعة على 792 مقرًا انتخابيًا فى 21 مركزا، بينما يبلغ عدد من لهم حق الانتخاب بالمحافظة، 4 ملايين و957 ألف صوت، من أصل 6 ملايين ونصف نسمة.


 

 

 

 

 

 


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