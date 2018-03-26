صور.. العاملون بحقول "البترول" بالصحراء الشرقية يدلون بأصواتهم فى الانتخابات







كتب أحمد أبو حجر

توافد العشرات من العاملين بحقول الشركة العامة للبترول بالصحراء الشرقية للإدلاء بأصواتهم بمدرسة شدوان الإعدادية بنات بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر .

وفتحت المدرسة أبوابها لاستقبال الناخبين فى التاسعة من صباح اليوم الإثنين، وشهدت اللجان الانتخابية بالمدرسة إقبالا كثيفا.

وينافس فى هذه الانتخابات كلا من المرشحين عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويدلى الناخبون داخل مصر بأصواتهم في أكثر من 13 ألف لجنة فرعية على مستوى البلاد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء .

وكان تصويت المصريين في الخارج استمر ثلاثة أيام أيضا خلال الأسبوع الماضى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نحو 59 مليونا يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات.







