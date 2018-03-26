صور.. أهالى الأقصر يرقصون على أنغام الأناشيد الوطنية بالانتخابات

صور.. أهالى الأقصر يرقصون على أنغام الأناشيد الوطنية بالانتخاباتالإثنين، 26 مارس 2018 11:57 ص
أهالي قرية العديسات يرقصون علي أنغام الربابة والأناشيد الوطنية بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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شهدت مدرسة العديسات الابتدائية بمحافظة الأقصر قيام الأهالى بالرقص على أنغام الأغانى الوطنية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب التصويت له فى صناديق الانتخابات، حيث تم تشغيل الربابة الصعيدى وقام الرجال بالرقص عليها بالمدينة.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الأقصر 781 ألفا و17 مواطنا يصوتون فى 195 لجنة فرعية تشرف عليها 6 لجان عامة و170 مركزا انتخابياً، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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