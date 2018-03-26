صور.. أمن الغربية يوزع مياه وأعلام مصر وشيكولاته على الناخبين أمام اللجان







الغربية – مصطفى عادل - محمد طارق

وزعت قوات الشرطة بمحافظة الغربية زجاجات مياه وأعلام وشيكولاته على الناخبين أمام اللجان الانتخابية بطنطا وذلك بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، فى لفتة طيبة من رجال الشرطة مع المواطنين لتعزيز سبل التواصل الاجتماعى مع أطياف الشعب.

كما وزع مدير أمن الغربية الأعلام والشيكولاتة على المواطنين أثناء دخولهم وخروجهم من اللجان، وسط فرحة من المواطنين، ورددوا هتاف "تحيا مصر"، "الشرطة والجيش والشعب إيد واحدة".

كما رصدت اليوم السابع إقبال المواطنين داخل اللجان الانتخابية بمدينة زفتى، التى شهدت إقبال كبيرا منذ اللحظات الأولى من فتح اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع مؤكدين ضرورة المشاركه من أجل إظهار مصر بصوره مشرفه أمام العالم

ومن جانبه صرح المستشار محمد عباس، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالمحلة الكبري، ورئيس اللجنة الفرعية بمدرسة قاسم أمين الابتدائية بزفتى إن الإقبال على الانتخابات من جانب الناخبات كبير، وأنه بالنسبة للجنة بها مايقرب من 6 آلف صوت انتخابى، ونسبة التصويت خلال ساعتين ما يقرب من 150 صوت هو مؤشر عالى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الغربية 3 ملايين و224 ألفا و446 مواطنا يصوتون فى 786 لجنة فرعية تشرف عليها 14 لجنة عامة و701 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

توزيع الاعلام والمياه توزيع الاعلام والمياه



الشباب داخل اللجان



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي



الناخبون داخل اللجان



الناخبون يدلون بأصواتهم داخل اللجان