video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

واقبال كبير بمدرسة مؤسسه ناصر..

صور.. أمن الغربية يوزع مياه وأعلام مصر وشيكولاته على الناخبين أمام اللجان

الإثنين، 26 مارس 2018 11:49 ص
صور.. أمن الغربية يوزع مياه وأعلام مصر وشيكولاته على الناخبين أمام اللجان توزيع الاعلام والمياه بالغربية





الغربية – مصطفى عادل - محمد طارق
إضافة تعليق

وزعت قوات الشرطة بمحافظة الغربية زجاجات مياه وأعلام وشيكولاته على الناخبين أمام اللجان الانتخابية بطنطا وذلك بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، فى لفتة طيبة من رجال الشرطة مع المواطنين لتعزيز سبل التواصل الاجتماعى مع أطياف الشعب.

كما وزع مدير أمن الغربية الأعلام والشيكولاتة على المواطنين  أثناء دخولهم وخروجهم من اللجان، وسط فرحة من المواطنين، ورددوا هتاف "تحيا مصر"، "الشرطة والجيش والشعب إيد واحدة".

كما رصدت اليوم السابع إقبال المواطنين داخل اللجان الانتخابية بمدينة زفتى، التى شهدت إقبال كبيرا منذ اللحظات الأولى من فتح اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع مؤكدين ضرورة المشاركه من أجل إظهار مصر بصوره مشرفه أمام العالم

ومن جانبه صرح المستشار محمد عباس، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالمحلة الكبري، ورئيس اللجنة الفرعية بمدرسة قاسم أمين الابتدائية بزفتى إن الإقبال على الانتخابات من جانب الناخبات كبير، وأنه بالنسبة للجنة بها مايقرب من 6 آلف صوت انتخابى، ونسبة التصويت خلال  ساعتين ما يقرب من 150 صوت هو مؤشر عالى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الغربية 3 ملايين و224 ألفا و446 مواطنا يصوتون فى 786 لجنة فرعية تشرف عليها 14 لجنة عامة و701 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

 

 

 

Captureتوزيع الاعلام والمياه
 
الشباب داخل اللجان
الشباب داخل اللجان

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (1)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (2)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (3)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (4)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (5)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (6)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (7)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (8)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (9)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (10)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (11)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (12)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (13)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (14)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي (15)
اللجان الانتخابيه بمدرسة قاسم امين بزفتي 

 

الناخبون داخل اللجان
الناخبون داخل اللجان

 

الناخبون يدلون بأصواتهم داخل اللجان
الناخبون يدلون بأصواتهم داخل اللجان

 

طوابير المواطنيين
طوابير المواطنيين

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. مدير أمن الغربية يتفقد تأمين اللجان الانتخابية فى طنطا

البحر الاحمر

الانتخابات الرئاسية 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2018

الانتخابات الرئاسية فى مصر

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الرئيس السيسى

اخبار مصر




لا تفوتك
"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولة

"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولة

فيديوجراف.. قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخابات

فيديوجراف.. قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخابات

رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى

رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى

البرلمان يرفع القبعة للداخلية.. عضو دفاع البرلمان: تصفية مرتكبى حادث الإسكندرية رسالة طمأنة للمصريين للمشاركة فى الانتخابات.. محمد زين: تحية للشرطة ورجالها.. والعوضى: القضاء عليهم فى وقت قياسى يؤكد كفاءة الأمن

البرلمان يرفع القبعة للداخلية.. عضو دفاع البرلمان: تصفية مرتكبى حادث الإسكندرية رسالة طمأنة للمصريين للمشاركة فى الانتخابات.. محمد زين: تحية للشرطة ورجالها.. والعوضى: القضاء عليهم فى وقت قياسى يؤكد كفاءة الأمن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة