شرطة الكهرباء تعيد التيار الى مدرسة القبة بمنطقة الزيتون بعد انقطاع لدقائق

شرطة الكهرباء تعيد التيار الى مدرسة القبة بمنطقة الزيتون بعد انقطاع لدقائقالإثنين، 26 مارس 2018 08:24 م
انتخابات الرئاسة
كتب أحمد منصور
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أعادت شرطة الكهرباء التيار الكهربائى بعد انقطاعه عن مدرسة القبة الثانوية بنين بمنطقة الزيتون، لمدة ربع ساعة.
وكان انقطاع التيار الكهربائى نتيجة عطل فى صندوق الكهرباء الواقع خارج المدرسة وقام المشرفون على اللجان من قوات الداخلية بالاتصال بشرطة الكهرباء، والتى حضرت على الفور.
جدير بالذكر انه يبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
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