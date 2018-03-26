سيدات يرقصن على الأغانى الوطنية وأنشودة "قالوا ايه" أمام مدرسة بالهرم







كتب : عبد اللطيف صبح - مصطفي عبد التواب

تجمع عدد من السيدات أمام مدرسة الشهيد هشام شتا بالهرم للاحتفال بالانتخابات الرئاسية علي أنغام الأغانى الوطنية ومن بينها اغنية صورة وأغنية رايحين في ايدنا سلاح.

كما غنت النساء أنشودة الصاعقة المصرية قالوا ايه أمام اللجنة ، ورقص عليها عدد منهن ، وذلك بعدما أدلين بأصواتهن في اللجان الفرعية المتواجدة بمقر المدرسة.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.