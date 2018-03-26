سيدات يرددن أمام اللجان الانتخابية بإمبابة: "السيسى عمهم وحارق دمهم"الإثنين، 26 مارس 2018 10:52 ص
إقبال من الناخبين على التصويت بالانتخابات بإمبابة
كتب بهجت أبو ضيف
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شهدت مدرسة حافظ إبراهيم بشارع الوحدة فى إمبابة إقبالا كثيفا من السيدات، للإدلاء بأصواتهن فى أول أيام الانتخابات الرئاسية.
وأطلق عدد من السيدات الزغاريد فرحا بالعرس الانتخابى، كما رددوا هتافات "السيسى عمهم وحارق دمهم"، حاملين علم مصر خلال احتفالاتهن.
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