سيدات عين شمس تهتفن: "يا سيسي يا نور العين حامى مصر من الخاينين"







كتب محمود حسين

رفعت بعض السيدات أمام مدرسة الإمام محمد عبده بعين شمس لافتات عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرددين هتافات "تحيا مصر".

ورددت السيدات أمام اللجان هتافات "يا سيسى يا نور العين حامى مصر من الخاينين"، و"تحيا مصر.. يحيا جيش مصر وشرطة مصر"، كما كتبن على إحدى اللافتات عليها صورة السيسى "متكسرش بخاطر مصر عايزينيك رئيس لمصر".

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.