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سعر اليورو اليوم الاثنين 26-3-2018 وارتفاع ملحوظ العملة الأوروبية

الإثنين، 26 مارس 2018 05:00 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 26-3-2018 وارتفاع ملحوظ العملة الأوروبية اليورو





كتبت- دانه الحديدى
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الاثنين 26-3-2018،  أولى ايام الانتخابات الرئاسية، بلكل ملحوظ تجاوز 8 قروش فى عدد من البنوك، مسجلا 21.66 جنيه للشراء، و 21.91 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.

 وبحسب عدد من البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو كالتالى..

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.697  جنيه للشراء

21.865 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

21.66  جنيه للشراء

21.91 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

21.66   جنيه للشراء

21.88 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

21.68   جنيه للشراء

21.87  جنيه للبيع

 

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 21.69 جنيه للشراء

 21.95 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

21.69  جنيه للشراء

21.90 جنيه للبيع 

 

المعارضة البريطانية تعتزم منع الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق

أفادت المعارضة العمالية البريطانية الاثنين أنها تنوى طرح مشروع قانون يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، فى حال رفض البرلمان الاتفاق النهائى الموقع مع بروكسل.

وسيوضح المتحدث باسم الحزب العمالى بشأن بريكست كير ستارمر فى خطاب نشرت مقاطع منه مسبقا أن العماليين يأملون فى الحصول على دعم ما يكفى من الأحزاب للتصدى لسياسة "إما القبول بالاتفاق أو لا شيء" المطروحة حاليا، والتى يفسر بحسبها تصويت البرلمان ضد الاتفاق النهائى على أنه قرار بالعودة إلى "لا اتفاق" على بريكست.


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