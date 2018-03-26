سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 26-3-2018 واستقرار للعملة السعودية

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 26-3-2018 واستقرار للعملة السعوديةالإثنين، 26 مارس 2018 07:23 م
الريال
كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر بيع الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الاثنين الموافق 26-3-2018، بالتزامن مع أول أيام الانتخابات الرئاسية، بمختلف البنوك، فيما ارتفع سعر الشراء بقيمة قرشا واحدا بعدد من البنوك، مسجلا 4.68 جنيه للشراء، و 4.70 جنيه للبيع.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى..
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.684 جنيه للشراء
4.72 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.68 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.68 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
4.66 جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.66 جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.66 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
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