سعر الدولار اليوم الاثنين 26-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية







كتبت: دانه الحديدى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 26-3-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر ماعدا بنكى التجارى الدولى والإسكندرية، الذى انخفض فيهما سعر الدولار بقيمة قرشا واحدا

سعر الدولار اليوم