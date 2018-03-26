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الإثنين، 26 مارس 2018 02:42 م
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سعر الدولار اليوم الاثنين 26-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الإثنين، 26 مارس 2018 01:53 م
سعر الدولار اليوم الاثنين 26-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية ارشيفية





كتبت: دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 26-3-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر ماعدا بنكى التجارى الدولى والإسكندرية، الذى انخفض فيهما سعر الدولار بقيمة قرشا واحدا
 

سعر الدولار اليوم

 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر ، وجاء سعر الدولار اليوم كالتالى: 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.567 جنيه للشراء

 17.697 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.57 جنيه للشراء

17.67  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.58  جنيه للشراء

17.68  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 17.59 جنيه للشراء

 17.69 جنيه للبيع

 


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