سعر الدولار اليوم الاثنين 26-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم الاثنين 26-3-2018 واستقرار العملة الأمريكيةالإثنين، 26 مارس 2018 01:53 م
ارشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 26-3-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر ماعدا بنكى التجارى الدولى والإسكندرية، الذى انخفض فيهما سعر الدولار بقيمة قرشا واحدا
سعر الدولار اليوم
ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر ، وجاء سعر الدولار اليوم كالتالى:
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.567 جنيه للشراء
17.697 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.55 جنيه للشراء
17.65 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.55 جنيه للشراء
17.65 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.57 جنيه للشراء
17.67 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.58 جنيه للشراء
17.68 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.59 جنيه للشراء
17.69 جنيه للبيع
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