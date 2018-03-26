سعد الحريرى يدين إطلاق مليشيات الحوثى صورايخ باليستية إيرانية على الرياض

سعد الحريرى يدين إطلاق مليشيات الحوثى صورايخ باليستية إيرانية على الرياضالإثنين، 26 مارس 2018 07:20 م
سعد الحريرى
كتب هيثم سلامة
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أدان سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، إطلاق ميليشيات الحوثى الإنقلابية عدة صورايخ باليستية إيرانية الصنع مساء أمس الأحد، على عدة مناطق فى المملكة العربية السعودية، من بينها العاصمة الرياض.
وكتب سعد الحريرى، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"إن اطلاق صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية، محل إدانة كل العاملين على وقف الحرب في اليمن، وعلى المجتمع الدولى أن يتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، وبذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع، والتكامل مع الجهود الصادقة التي تبذلها قيادة المملكة فى هذا السبيل".
سعد الحريرى
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