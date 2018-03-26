رئيس قومى المرأة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية







(أ ش أ)

أدلت الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بصوتها فى الانتخابات الرئاسية فى مدرسة الشهيد مقدم ـأحمد ابو ذهب بالدقى فى محافظة الجيزة .

وناشدت رئيسة المجلس فى تصريح اليوم المرأة المصرية فى جميع محافظات الجمهورية،بالاستجابة إلى نداء الوطن،والنزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات،واضافة انجاز جديد إلى انجازات المرأة المصرية فى وقوفها وراء الوطن وقت الحاجة،وحشد ابنائها وأسرتها وجيرانها للادلاء بأصواتهم،وابهار العالم من جديد.

فى سياق متصل،أشار المجلس القومى للمرأة فى بيان اصدره اليوم إلى انه سيتابع الانتخابات فى المحافظات بصور والفيديوهات لحظة بلحظة وسيتم نشرها على صفحة المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضح انه قام بتشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المرأة الخاصة بالعملية الانتخابية على المستوى المركزى وكافة محافظات الجمهورية تعمل طوال فترة التصويت على مدار ايام الانتخابات الثلاثة،حتى غلق باب اللجان،للعمل على تذليل العقبات التى تعترض السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات، وتتلقى الغرفة كافة شكاوى واستفسارات المرأة عبر الخط الساخن رقم 15115 او عبر ارسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب على الأرقام 01007525600 / 01099299191 .

وأضاف أنه يتابع سير العملية الانتخابية بما يزيد عن 300 متابع على مستوى جميع المحافظات،وستتواصل غرفة العمليات مع فرق المتابعين ورصد مشاركة المرأة، والعمل على تذليل أى عقبة تعترض السيدات خلال مشاركتهن للادلاء باصواتهن.

م ش ا