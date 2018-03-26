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بعد الإدلاء بصوته فى الانتخابات ..

رئيس جهاز التنظيم والإدارة: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

الإثنين، 26 مارس 2018 12:47 م
رئيس جهاز التنظيم والإدارة: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة





كتب مصطفى عبد التواب
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دعا المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المصريين إلى التصويت بكثافة فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى والسياسى ، مشددا على أن المشاركة فى هذه الانتخابات تبقى واجبا وطنيا فى المقام الأول .

 

جاء ذلك عقب إدلائه بصوته فى الانتخابات فى مدرسة طلعت حرب الابتدائية بمنطقة المعادى .

 

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وأضاف جميل أن حجم المشاركة فى هذه الانتخابات ستكون لها الكثير من الدلالات والرسائل للداخل والخارج خاصة فى ظل المخططات التى تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن وتفتيت الجبهة الداخلية للمجتمع المصرى .

وقال جميل إن الشعب المصرى لدية إدراك عميق ووعى وطنى لحجم التحديات التى تمر بها مصر وأبعاد تلك المخططات ومن يقف وراءها من المتربصين لهذا الوطن .

 

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وأكد  جميل أهمية الاصطفاف الوطنى بين جميع فئات الشعب المصرى فى هذه المرحلة خلف القيادة السياسية من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية استكمال مسيرة البناء والتعمير والتنمية والمشروعات القومية العملاقة التى تظل إشراقة نحو مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.


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