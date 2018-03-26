رئيس الوزراء: الحكومة أدت دورها فى إعداد الترتيبات اللوجستية للانتخابات







كتبت هند مختار

أدلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بصوته صباح اليوم الإثنين، فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة.

وعقب الإدلاء بصوته فى صندوق الاقتراع، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات صحفية، دعا خلالها جموع المواطنين إلى المشاركة بقوة فى هذا الاستحقاق الرئاسى الهام، لممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم وصياغة مستقبلهم، مؤكداً ثقته فى وعى المصريين بأن المشاركة تمثل ردًا حاسمًا على محاولات التشكيك والإرهاب، ورسالة واضحة للعالم بتمسك الشعب المصرى فى التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة لاستكمال مسيرتها فى البناء والتنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوطن قد نجح فى تجاوز مرحلة شديدة الصعوبة خلال السنوات الأخيرة، كانت مليئة بالتحديات، لاسيما على الصعيد الاقتصادى، الأمر الذى فرض على الوطن مسارًا غير اختيارى لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استمرار جهود البناء وجنى ثمار التنمية، حيث من المقرر خلالها الانتهاء من كافة المشروعات القومية الكبرى الجارى العمل بها فى كافة القطاعات، والتى تمس حياتهم بصورة إيجابية مباشرة، وتساهم في تحسين جودتها، وتلبية متطلباتهم فى مستقبل أفضل، الأمر الذى سيمثل دافعًا قويًا لأبناء الوطن للمشاركة بإيجابية، وتحدى المساعى اليائسة والخبيثة للتأثير على عزيمتهم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة قد أدت دورها فى إعداد كافة الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتى طلبت من جانب اللجنة العليا للانتخابات، كما تبدأ غرف العمليات المركزية فى المتابعة الدقيقة لسير عملية الاقتراع لحظة بلحظة، للاطمئنان على إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر، ودون أية معوقات، ومراعاة تيسير كافة السبل للناخبين من النساء وكبار السن ومتحدى الإعاقة، مثمناً فى هذا الصدد الدور الوطنى الهام الذى يقوم به الإعلام المصرى فى نقل الصورة الحقيقية وحث المواطنين على المشاركة بكثافة فى هذا الاستحقاق الرئاسى الهام.