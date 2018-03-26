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رئيس البريد: إصدار شهادات أمان لـ30 ألف موظف بالهيئة

الإثنين، 26 مارس 2018 09:00 ص
رئيس البريد: إصدار شهادات أمان لـ30 ألف موظف بالهيئة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة هيئة البريد





كتبت: هبة السيد
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قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة أصدرت شهادات "أمان" لنحو 30 ألف موظف لديها، موضحا أن الهيئة لا يمكنها عمل منتجات لـ"أمان" كونه منتجا بنكيا، لأن به ودائع وأموال تتحول لوديعة وهى خدمة لا تقدمها هيئة البريد.

وتقدم هيئة البريد خدمات مالية ومجتمعية وبريدية، عبر 400 ألف فرع على مستوى الجمهورية، ويصل عملاء صندوق توفير البريد لنحو 24 مليون عميل برأسمال مودعين يصل إلى نحو 200 مليار جنيه.

وحققت هيئة البريد أكبر فائض مالى حكومى العام المالى الماضى، وتحولت من الخسارة إلى الربحية، وذلك بفضل نجاحات حققتها فى إطار خطة تطوير الفروع لتكون مكاتب تكنولوجية و ميكنة وتطوير الخدمات المالية وصرف المعاشات و الخدمات البريدية التى تشمل الطرود وغيرها وأيضا تسابق الوزارات لتقديم الخدمات الحكومية عبر تلك المراكز المتطورة.

وتقدم شهادات امان عبر بنوك مصر والقاهرة والزراعى المصرى، وتقدم شرائح شهادة أمان المصريين، هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استردادها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.


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