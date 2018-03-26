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رؤساء اللجان الفرعية يبدأون الاستراحة

الإثنين، 26 مارس 2018 03:11 م
رؤساء اللجان الفرعية يبدأون الاستراحة إدلاء المصريين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية





كتب إبراهيم قاسم
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دخل منذ قليل، القضاة المشرفين على اللجان الفرعية بانتخابات رئاسة الجمهورية، فى الاستراحة التى تبدأ من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا .
 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفًا و138 مصريا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

وتستحوذ محافظة القاهرة على 7 ملايين و409 آلاف و843 ناخبا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، بإشراف 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا .

 

وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا فى 983 لجنة فرعية بإشراف 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا.

 


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