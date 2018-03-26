دليلك للتصويت بالانتخابات الرئاسية فى 7 خطوات







كتب مصطفى السيد

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، إرشادات محددة لعملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية فى 7 خطوات نلخصها فيما يلى:

أولا: بدء عملية الاقتراع

*تبدأ عملية الاقتراع فى تمام 9 صباحا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

*السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.

*يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر ثابت به الرقم القومى.

*كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفورى على أى من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

ثانيا: التوقيع فى كشف الناخبين

*يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومى للناخب فى الخانة المخصصة بالمنوذج رقم (12) انتخابات الرئاسية.

*يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب

ثالثا: يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومى الخاصة به.

رابعا : يدلى الناخب بصوته فى كابينة الاقتراع، ثم يضع الورقة بنفسه فى صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذى يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

خامساً: يقوم الناخب بغمس اليد اليمنى فى الحبر الفسفورى

*فى حالة وجود عجز فى السبابة اليمنى تستخدم اليد اليسرى، وفى حالة وجود عجز فى ذلك الاصبع يغمس أى إصبع آخر.

*وفى حالة رفض الناخب غمس إصبعه فى الحبر الفسفورى لا يتسلم بطاقة الرقم القومى ويقوم رئيس اللجنة باثبات الواقعة بمحضر الإجراءات نموذج (14) انتخابات الرئاسة وتحرر مذكرة بذلك ويسلم المذكرة إلى قائد قوة التأمين لإرسالة إلى النيابة العامة.

سادساً: يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومى من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه فى الحبر الفسفورى.

سابعا : ملاحظات عامة:

*كيفية التعامل مع المرأة المنتقبة :

*يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة وعدم سبق غمس أحد أصابعها فى الحبر الفسفورى بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة.

*فى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.

*فى حالة طلب أحد الناخبين المساعدة فى التصويت:

*للناخبين من ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم طلب المساعدة من رئيس اللجنة "وحده" للإدلاء بأصواتهم

*فى حالة امتلاء الصندوق فى أى وقت اثناء فترة الإقتراع:

*إذا امتلا صندوق الاقتراع الأول فى أى وقت يتم غلق الفتحة الخاصة بوضع بطاقات الرأى داخله بقفل بلاستيكى يثبت رقمه المسلسل بالنموذج رقم (14) انتخابات رئاسة، واستعمال صندوق فارغ جديد.

*ميعاد الراحة: يتم التوقف عن التصويت مؤقتا لمدة ساعة للراحة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة عصرا حتى الرابعة عصرا.

*فى حالة مخالفة أى شخص للقانون داخل مقر اللجنة الفرعية:

يقوم رئيس اللجنة بضبط كل مخالفة للقانون، بالاستعانة بقوة تأمين المركز الانتخابى، وتحرير مذكرة بالواقعة وتسليمها رفقة المتهم إلى رئيس قوة التأمين لإرساله إلى النيابة العامة.