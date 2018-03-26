درجات الحرارة اليوم الإثنين 26-3-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

درجات الحرارة اليوم الإثنين 26-3-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربيةالإثنين، 26 مارس 2018 12:00 ص
درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 15 28
وسط الدلتا 15 28
الإسكندرية 14 25
بلطيم 15 23
مطروح 13 25
السلوم 14 30
سيوة 10 29
بورسعيد 15 23
دمياط 15 23
العريش 11 24
رفح 10 24
الإسماعيلية 13 28
السويس 14 29
رأس سدر 14 27
نخل 09 29
نويبع 20 34
طابا 18 32
كاترين 11 30
الطور 18 31
شرم الشيخ 22 31
الغردقة 21 30
مرسى علم 20 32
الفيوم 13 30
بني سويف 15 30
المنيا 16 30
أسيوط 17 32
سوهاج 17 34
قنا 17 35
الأقصر 18 36
أسوان 19 38
أبوسمبل 20 39
الوادي الجديد 17 34
شلاتين 22 32
أبو رماد21 31
راس حدربة 22 30
حلايب 23 30
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 25 39
المدينة 23 38
الرياض 18 38
المنامة 23 31
أبوظبي 22 33
الدوحة 22 32
الكويت 19 33
دمشق 09 26
بيروت 18 24
عمان 12 27
القدس 13 26
غزة 14 24
بغداد 16 30
مسقط 25 31
صنعاء 07 24
الخرطوم 25 42
طرابلس 12 19
تونس 10 16
الجزائر 08 13
الرباط 08 18
نواكشوط 18 32
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 06 19
اسطنبول 10 16
اسلام أباد 17 33
نيودلهي 20 36
جاكرتا 23 30
بكين 07 24
كوالامبور 24 32
طوكيو 10 20
أثينا 10 19
روما 03 16
باريس 03 13
مدريد 03 14
برلين 00 09
لندن 07 11
مونتريال -04 05
موسكو -01 03
نيويورك 01 09
واشنطن -01 10
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