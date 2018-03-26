جيهان السادات تدلى بصوتها فى الدقى.. وتدعو المصريين للمشاركة بالانتخابات

جيهان السادات تدلى بصوتها فى الدقى.. وتدعو المصريين للمشاركة بالانتخاباتالإثنين، 26 مارس 2018 11:58 ص
جيهان السادات
كتب هدى زكريا – محمد صبحى
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شاركت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فى انتخابات الرئاسة 2018، اليوم الإثنين، وحرصت على الحضور فى الساعات الأولى من التصويت فى ديوان عام وزارة الزراعة بالدقى.
وأكدت جيهان السادات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المصريين عليهم الاحتشاد وبقوة أمام صناديق الاقتراع فالانتخاب عمل وطنى، لابد وأن يحرص الجميع على المشاركة فيه، خاصة وأن مصر هى الدولة الوحيدة التى تتمتع باستقرار وسط الدول العربية الشقيقة، كما أنها استقبلت أكثر من 7 ملايين لاجىء، قائلة " نقف فى طوابير التصويت بدل ما نقف فى طابور اللاجئين".
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامة و567 مركزا انتخابيا.
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