توافد الناخبين لمقرات الانتخابات بالجمالية قبل ساعة من فتح اللجان

توافد المواطنون على مقر مدرسة التجارية الثانوية بنات بمنطقة الجمالية، منذ الصباح الباكر ، وقبل ميعاد فتح اللجان بأكثر من ساعة، وذلك استعدادا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

ورفع الناخبون علم مصر، وارتدى بعضهم تشيرتات عليها علم مصر أيضا ومكتوب عليها " تحيا مصر"، مؤكدين على ضرورة المشاركة، وذلك لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية والإصلاح ومحاربة الإرهاب.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.