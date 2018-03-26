تكثيف أمنى بمحيط لجان الزاوية الحمراء والوايلى قبل بدء التصويت







كتب تامر إسماعيل صالح

انتشرت صباح اليوم الاثنين الخدمات الأمنية والقوات المشكلة من رجال الجيش والشرطة فى شوارع وأماكن التصويت بمنطقة الزاوية الحمراء، وذلك قبل بدء عملية التصويت فى اليوم الأول بانتخابات الرئاسة 2018.

وانتشرت سيارات الأمن، ورجال المطافئ والإسعاف وإجراءات تأمين دخول اللجان وعمليات التصويت، حفاظا على أرواح المواطنين ولمواجهة أية محاولات لتعكير العملية الانتخابية.

وتنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 فى الداخل وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتفتح اللجان أبوابها لمدة 12 ساعة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.