تكثيف أمنى بمحيط لجان الزاوية الحمراء والوايلى قبل بدء التصويت

تكثيف أمنى بمحيط لجان الزاوية الحمراء والوايلى قبل بدء التصويتالإثنين، 26 مارس 2018 08:49 ص
لجنة انتخابية
كتب تامر إسماعيل صالح
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انتشرت صباح اليوم الاثنين الخدمات الأمنية والقوات المشكلة من رجال الجيش والشرطة فى شوارع وأماكن التصويت بمنطقة الزاوية الحمراء، وذلك قبل بدء عملية التصويت فى اليوم الأول بانتخابات الرئاسة 2018.
وانتشرت سيارات الأمن، ورجال المطافئ والإسعاف وإجراءات تأمين دخول اللجان وعمليات التصويت، حفاظا على أرواح المواطنين ولمواجهة أية محاولات لتعكير العملية الانتخابية.
وتنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 فى الداخل وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتفتح اللجان أبوابها لمدة 12 ساعة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
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