تعيين محمد ناصر الجبرى وزيرا للإعلام لشئون الشباب بالحكومة الكويتية







الكويت (أ ش أ)

أدى محمد ناصر الجبرى صباح اليوم الاثنين، بقصر السيف اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد تعيينه وزيرا للإعلام وزير دولة لشئون الشباب؛ وذلك بحضور ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

حضر مراسم أداء القسم وزير شئون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، وأمين عام مجلس الوزراء عبد اللطيف عبد الله الروضان، ومدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية وكيل الديوان الأميرى بالإنابة الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.

يذكر أن محمد ناصر الجبرى من مواليد 1974، وحاصل على الماجستير فى العلوم السياسية، وسبق له العمل فى الخطوط الجوية الكويتية، وترأس مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية، كما حاز عضوية مجلس الأمة الكويتى 3 مرات فى ديسمبر 2012، والذى أبطل بحكم المحكمة الدستورية الكويتية، وعضوية مجلس فى 2013 و2016، قبل أن يعين وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية ووزير دولة لشئون البلدية فى الحكومة الأخيرة فى 10 ديسمبر 2016.