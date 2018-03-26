video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعيين محمد ناصر الجبرى وزيرا للإعلام لشئون الشباب بالحكومة الكويتية

الإثنين، 26 مارس 2018 11:05 ص
تعيين محمد ناصر الجبرى وزيرا للإعلام لشئون الشباب بالحكومة الكويتية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح





الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أدى محمد ناصر الجبرى صباح اليوم الاثنين، بقصر السيف اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد تعيينه وزيرا للإعلام وزير دولة لشئون الشباب؛ وذلك بحضور ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

حضر مراسم أداء القسم وزير شئون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، وأمين عام مجلس الوزراء عبد اللطيف عبد الله الروضان، ومدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية وكيل الديوان الأميرى بالإنابة الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.

يذكر أن محمد ناصر الجبرى من مواليد 1974، وحاصل على الماجستير فى العلوم السياسية، وسبق له العمل فى الخطوط الجوية الكويتية، وترأس مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية، كما حاز عضوية مجلس الأمة الكويتى 3 مرات فى ديسمبر 2012، والذى أبطل بحكم المحكمة الدستورية الكويتية، وعضوية مجلس فى 2013 و2016، قبل أن يعين وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية ووزير دولة لشئون البلدية فى الحكومة الأخيرة فى 10 ديسمبر 2016.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكويت تعقد اجتماعين للمشاورات السياسية مع بلغاريا والاتحاد السويسرى

أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من العاهل السعودى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الكويت

اخبار الكويت

الاعلام الكويتى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة