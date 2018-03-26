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الإثنين، 26 مارس 2018 09:34 ص
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تعرف على كيفية الوقاية من أخطار التوصيلات الكهربائية داخل المنازل بعشر خطوات

الإثنين، 26 مارس 2018 09:00 ص
تعرف على كيفية الوقاية من أخطار التوصيلات الكهربائية داخل المنازل بعشر خطوات حريق - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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يعرض المواطنون حياتهم للخطر بسبب عدم الدراية الكاملة لديهم من خطر التوصيلات الكهربائية التى تودى بحياة أصحاب الشقق والمنازل، وتتسبب فى اندلاع الحرائق، ولكى يتم تجنب تلك الأخطار يجب اتباع الإرشادات.

 

- رفع التوصيلات الكهربائية والأجهزة عن متناول الأطفال قدر الإمكان

- الحذر الدائم من اقتراب الأطفال من التوصيلات الكهربائية عند استخدامها

- التأكد دوماً من صلاحية الأسلاك الكهربائية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس

- عدم تحميل التوصيلات أكثر من طاقتها

- وضع الأجهزة الكهربائية على حاملات ثابتة، خشية سقوطها على الأطفال عند سحبها

- البعد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية بأيادى مبتلة

- تجنب تشغيل الأجهزة على الأرضيات المبللة ويفضل دائماً لبس الأحذية لتمنع حدوث الصدمات الكهربائية

- الابتعاد عن "الكابلات" المكشوفة فى أى مكان وعدم ملامسة الأعمدة الكهربائية خاصة وقت الإمطار

- صيانة الأجهزة الكهربائية والكشف عليها دائماً والتأكد من صلاحيتها للاستخدام

- فصل التيار الكهربائى عن الأجهزة المستخدمة فور الانتهاء منها


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