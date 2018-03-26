تحالف دعم الشرعية: ضبط شحنات إيرانية كانت معدة للتهريب لميليشيات الحوثى







كتب محمد شرقاوى

قال المتحدث باسم التحالف العربى العقيد تركى المالكى، إن تحالف دعم الشرعية تمكن من ضبط شحنات إيرانية كانت معدة للتهريب لميليشيات الحوثي، وميليشيات الحوثي أول جماعة إرهابية تمتلك صواريخ باليستية، ولدول التحالف حق الدفاع المشروع عن أراضيها بموجب المواثيق الدولية.

وأضاف المالكى، خلال مؤتمر صحفى، أن ميليشيات الحوثى تستخدم مطار صنعاء لاستهداف دول الجوار، كما استخدمت موانىء اليمن لتهريب الصواريخ من إيران، لافتا أن التحالف العربى سيواصل الإجراءات لاستعادة الشرعية في اليمن.

ودعا المتحدث باسم التحالف العربى، إلى محاسبة النظام الإيرانى لتهريبه السلاح لميليشيات الحوثى.