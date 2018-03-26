video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تحالف دعم الشرعية: ضبط شحنات إيرانية كانت معدة للتهريب لميليشيات الحوثى

الإثنين، 26 مارس 2018 07:27 م
تحالف دعم الشرعية: ضبط شحنات إيرانية كانت معدة للتهريب لميليشيات الحوثى المتحدث باسم التحلف العربى





كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم التحالف العربى العقيد تركى المالكى، إن تحالف دعم الشرعية تمكن من ضبط شحنات إيرانية كانت معدة للتهريب لميليشيات الحوثي، وميليشيات الحوثي أول جماعة إرهابية تمتلك صواريخ باليستية، ولدول التحالف حق الدفاع المشروع عن أراضيها بموجب المواثيق الدولية.

وأضاف المالكى، خلال مؤتمر صحفى، أن ميليشيات الحوثى تستخدم مطار صنعاء لاستهداف دول الجوار، كما استخدمت موانىء اليمن لتهريب الصواريخ من إيران، لافتا أن التحالف العربى سيواصل الإجراءات لاستعادة الشرعية في اليمن.

ودعا المتحدث باسم التحالف العربى، إلى محاسبة النظام الإيرانى لتهريبه السلاح لميليشيات الحوثى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى يدين إطلاق مليشيات الحوثى صورايخ باليستية إيرانية على الرياض

مجلس الوزراء البحرينى يدين إطلاق مليشيا الحوثى الصواريخ على السعودية

الأمم المتحدة تدين الهجوم الصاروخى للحوثيين على السعودية

رابطة العالم الإسلامى: عشوائية صواريخ الحوثي ظاهرة صوتية وعبث وانهزامية

الحوثى

عاجل

اخبار عربية

اليمن

ميليشيات الحوثى




لا تفوتك
صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة