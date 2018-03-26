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بلومبرج: "أبو قير للأسمدة" حققت أسرع وتيرة نمو فى الإيرادات عالميا

الإثنين، 26 مارس 2018 10:00 م
بلومبرج: "أبو قير للأسمدة" حققت أسرع وتيرة نمو فى الإيرادات عالميا أرشيفية





أ ش أ
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قالت شبكة بلومبرج الإخبارية إن أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام حققت إيرادات كبيرة خلال العام الماضى 2017 بوتيرة أسرع من منافسيها حول العالم، ما ساهم فى رفع قيمتها السوقية إلى 2.3 مليار دولار، وقفزت قيمة السهم بنحو 368%.
 
وذكرت الشبكة على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين أن هذا الأداء دعم أسهم أكبر منتج للأسمدة فى مصر لترتفع أكثر من 4 أضعاف منذ يناير من العام الماضي.
 
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن شركة  أبو قير للأسمدة التى يقع مقرها فى مدينة الإسكندرية حققت أرباحا بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
 
وأسهمت العائدات الدولارية نتيجة التصدير للخارج فى نمو الإيرادات وفتح شهية شراء الأسهم.
 
ولفتت بلومبرج إلى أن التكهنات حول إمكانية إدراج سهم الشركة فى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، وبعد بلوغه 35.78 جنيه (2.03 دولار أمريكي) فى فبراير، دعمت من جاذبية السهم للمستثمرين.
 
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 14% لتصل إلى 1.24 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.09 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
 
ووفقا للقوائم ارتفعت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 3.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.28 مليار جنيه فى 2016.
وحققت الشركة أرباحا بلغت 467.11 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 240.02 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.
 
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 876.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
 

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