انطلاق ورشة عمل "وكالات أنباء البحر المتوسط" عن شبكات التواصل الاجتماعى بالرباط







الرباط (أ ش أ)

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل التى ينظمها اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط "أمان" بالتنسيق مع وكالة المغرب العربى للأنباء حول مواقع التواصل الاجتماعى وأهميتها لوكالات الأنباء الحديثة، وذلك بمشاركة وكالة أنباء الشرق الأوسط وممثلين عن وكالات أنباء عدد من دول حوض البحر المتوسط والدول الأفريقية.

وتهدف ورشة العمل التى تستمر لمدة يومين إلى تعريف المشاركين بطريقة إنشاء مجتمع من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعى وإدارة والعمل على نمو هذا المجتمع، واستغلال مهارات الصحفيين العاملين بوكالات الأنباء لوضع استراتيجية شاملة لإدارة وتنمية مجتمع الجماهير عبر شبكات التواصل الاجتماعى.

وتتناول الورشة أدوات بناء مجتمع من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعى من خلال معرفة اهتمامات الجمهور عبر متابعة اتجاهاته (trends)، وآليات النشر الفعال عبر هذه المواقع، ومراقبة الأداء بشكل مستمر فى إطار استراتيجية تنمية هذه المجتمعات.

وتأتى ورشة العمل بعد أقل من شهر على إطلاق وكالة أنباء الشرق الأوسط منصتها على وسائل التواصل الاجتماعى باللغتين العربية والإنجليزية على مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام" مطلع مارس الجارى، فى خطوة تستهدف التواصل مع الرأى العام داخل مصر وخارجها وتقديم خدمة صحفية شاملة بأداء متطور وأسلوب مهنى.