انزل.. شارك فى الانتخابات الرئاسية

انزل.. شارك فى الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 26 مارس 2018 03:07 ص
الانتخابات الرئاسية - أرشيفية
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يدخل المصريون اختباراً جديداً، اليوم الإثنين، للدفاع عن التنمية والرد على جماعات الإرهاب، بإقبالهم الكثيف على التصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية 2018.
ويدعو "اليوم السابع"، المصريين فى كل محافظات الجمهورية للنزول والمشاركة بالماراثون الرئاسى لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية من الإنجازات، حيث إن صوت انتخابى هو طلقة فى قلب طيور الظلام.
يتوجه ملايين الناخبين المصريين، صباح اليوم، إلى مقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والتى تستمر حتى يوم 28 مارس الجارى، ويتنافس فيها المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى .
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن قاعدة بيانات الناخبين فى مصر تتضمن 59 مليون و778 ألف و138 ناخبا، يحق لهم الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات مقسمين إلى 29 مليون و730 الف و175 ذكر بنسبة 50.4%، و29 مليون و347 الف و963 ناخبة بنسبة 49.6%، وهو ما يعنى أن للمرأة فى هذه الانتخابات دور كبير نظرا لعددهن .
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