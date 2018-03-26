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انتشار عناصر الجيش والشرطة بالقاهرة والمحافظات لتأمين لجان الانتخابات

الإثنين، 26 مارس 2018 07:59 ص
انتشار عناصر الجيش والشرطة بالقاهرة والمحافظات لتأمين لجان الانتخابات تسلم قوات الجيش مقرات لجان الانتخابات





كتب زكًى القاضى
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مع الساعات الأولى لليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، انتشرت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية فى كافة أنحاء الجمهورية، لتأمين اللجان الانتخابية، وذلك  بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث تم  استلام  اللجان منذ أمس الأحد  والمقار الانتخابية لتأمين إرادة  الناخبين من أبناء الشعب المصرى، والمساهمة فى توفير مناخ آمن للمصريين، للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستورى.
 
وانتشرت عناصر القوات المسلحة، مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الدخلية، وتنظيم الكمائن، ونقاط التفتيش، ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.
 
كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين، ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.
 
وقامت إدارة الشئون المعنوية، بدفع عربات العمل المعنوى لرفع الروح المعنوية، والمساهمة فى توعية المواطنين، كما قامت بفتح مركز إعلامي لمتابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية والعمل على مدار 24 ساعة ومتصل بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، وكذلك المركز الإعلامى لوزارة الداخلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات.
 
ووفرت القوات المسلحة طائرات عسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى الأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمة القضاة، يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة، لتوفير مناخ آمن لجموع المصريين المشاركين فى الانتخابات الرئاسية  .
 
 

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