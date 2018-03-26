امتداد الطوابير أمام اللجان الانتخابية فى الزمالك







كتب مدحت وهبة

شهدت اللجان الانتخابية بمقر كلية التربية الرياضية للبنات بالزمالك امتداد طوابير المواطنين أمام الشارع الرئيسى للكلية للإدلاء بأصواتهم، حيث حرص العديد من كبار السن والشباب على التواجد للتصويت بأصواتهم.

واصطف العديد من الشباب على الشوارع الجانبية يرتدون تشيرتات مكتوب عليها "مصر أولا" و"انزل شارك" ويرددون الأغانى الوطنية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه القوات المسلحة والشرطة من تواجدها أمام مقر اللجان لتأمين الانتخابات وتيسير دخول الناخبين خاصة كبار السن.



امتداد الطوابير امام اللجان الانتخابية بالزمالك



امتداد الطوابير امام اللجان الانتخابية بالزمالك



امتداد الطوابير امام اللجان الانتخابية بالزمالك



امتداد الطوابير امام اللجان الانتخابية بالزمالك



امتداد الطوابير امام اللجان الانتخابية بالزمالك



امتداد الطوابير امام اللجان الانتخابية بالزمالك