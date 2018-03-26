الوطنية للانتخابات: تصويت الوافدين باللجان التى أبدوا رغبتهم الاقتراع فيها







كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الوافدين الذين سجلوا بياناتهم فى الشهر العقارى أو المحاكم الابتدائية لتغيير موطنهم الانتخابى سيصوتون فى اللجان التى أبدوا رغبتهم بالتصويت فيها، أما غير ذلك فانه سيدلي بصوته في موطنه الانتخابى الأصلى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفاً و138 مصريا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

وتستحوذ محافظة القاهرة على 7 ملايين و409 آلاف و843 ناخبا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، بإشراف 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا

وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا فى 983 لجنة فرعية بإشراف 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا.