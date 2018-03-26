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الوطنية للانتخابات: المصريون لن يتخلوا عن وطنهم وواجبهم وأداء رسالتهم

الإثنين، 26 مارس 2018 10:55 م
الوطنية للانتخابات: المصريون لن يتخلوا عن وطنهم وواجبهم وأداء رسالتهم المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات





كتب هدى أبو بكر- أحمد عبد الرحمن
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أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المغترب والوافد الذى له حق التصويت هو من سجل رغبته أمام مكاتب الشهر العقارى أو المحاكم الابتدائية ليدلى بصوته، مشيراً إلى أن من لم يتخذ هذا الإجراء فى موعده ليس أمامه إلا أن يعود ويصوت فى لجنته الأصلية.

وأشار الشريف، خلال مؤتمر صحفى، إلى أن القضاة أغلقوا أبواب اللجان فى الموعد المحدد، وكان هناك انتظام وتيسير فى العملية الانتخابية للمواطنين قدر الإمكان، مؤكداً أن هذا الانتظام والتيسير سيستمر غداً وبعد غد.

وأوضح أنه سيستمر غداً وبعد غد المزيد من الإقبال على اللجان، لأننا نعلم أن المواطن المصرى أبداً لن يتخلى عن وطنه وواجبه وأداء رسالته.

 


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