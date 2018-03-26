النائب العام يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالرحاب







كتب أمنية الموجى

أدلى، منذ قليل، المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بصوته فى العملية الانتخابية بمقر لجنته بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة .

وشهدت اللجان تأمينا مكثفا من قوات الشرطة والجيش، حيث كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان، وتم نشر قوات الأمن فى الطرق المؤدية للجان.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.