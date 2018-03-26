المواطن مصرى يرد على أبواق الإخوان.. شاهد ماذا قال مسن لمعتز مطر بوسط البلد

المواطن مصرى يرد على أبواق الإخوان.. شاهد ماذا قال مسن لمعتز مطر بوسط البلدالإثنين، 26 مارس 2018 11:56 ص
الانتخابات الرئاسية
كتب مصطفى السيد
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فى لقطة لافتة على وعى المواطنين المصريين بمؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية، وكشفهم لأبواق الجماعة التى تهاجم مصر وشعبها من خلال المنصات الموجهة والفضائيات الاستخباراتية فى قطر وتركيا، هاجم مواطن مسن بوسط البلد الإخوانى معتز مطر واصفا إياه بـ "الواطى"
وقال المواطن المصرى الغيور على بلده بعد الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية: "الشعب المصرى فى اللجان يا إخوان".
يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
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