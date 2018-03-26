"العامة للاستعلامات"تتواصل مع المراسلين الأجانب المتابعين للانتخابات







كتب محمد السيد

بدأت غرفة العمليات المشكلة من قبل الهيئة العامة للاستعلامات بنادى المراسلين بشارع طلعت حرب،عملها منذ قليل ،لتقديم كافة التسهيلات الإعلامية للصحفيين الأجانب المقيمين والزائرين لتغطية انتخابات الرئاسة.

بدأت الغرفة فى التواصل مع المراسلين الأجانب المتواجدين الآن فى مقار اللجان الانتخابية لمتابعة العملية الانتخابية، لتذليل العقبات وتلقى الشكاوى .

وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أصدر توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات عالمية ، لتقديم كافة التسهيلات الإعلامية للصحفيين الأجانب المقيمين والزائرين لتغطية الانتخابات الرئاسية.

يبلغ عدد هؤلاء المراسلين 680 مراسلاً، منهم 540 مقيماً و140 زائراً، تم اعتمادهم من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن الغرفة ستختص بحل كافة المشاكل التى قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكل الجهات المعنية الأخرى علي مدار الأيام الثلاثة للانتخابات 26، 27، 28 مارس الجارى، من خلال خط ساخن رقم 16149 لتلقى شكاوى المراسلين، فضلاً عن 20 خط تليفون مباشر يقوم من خلالها العاملون بالمركز الصحفى للمراسلين الأجانب بمتابعة العمل الميداني لهؤلاء المراسلين للتأكد من تسهيل كافة العقبات التى قد تواجههم.

وتابعت فى بيان لها:" كما تم تجهيز المركز الصحفى بــ 20 جهاز كمبيوتر وإنترنت فائق السرعة والترجمة بعدة لغات وأجهزة تصوير وفاكس. ويقوم على العمل بغرفة العمليات وباقي قطاعات الهيئة، نحو 60 إخصائياً إعلامياً ومترجماً وإدارياً".