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السيطرة على حريق داخل شقتين سكنيتين فى السيدة زينب دون إصابات

الإثنين، 26 مارس 2018 10:16 م
السيطرة على حريق داخل شقتين سكنيتين فى السيدة زينب دون إصابات حريق -أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق داخل شقتين سكنيتين فى السيدة زينب، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى العقارات السكنية فى السيدة زينب، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

 


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