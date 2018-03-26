السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أكتوبر دون إصابات

اخماد حريق -ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى أكتوبر ، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى أكتوبر ، و تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.
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