السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أكتوبر دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى أكتوبر ، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى أكتوبر ، و تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.