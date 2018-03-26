السيطرة على حريق أعلى سطح عقار فى العتبة دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق أعلى سطح عقار فى العتبة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح أحدى العقارات السكنية فى العتبة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى العقارات المجاورة، وتم إخماد الحريق.