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الخارجية تهيب بالمواطنين عدم حمل أدوية "مدرجة جداول المخدرات" عند السفر

الإثنين، 26 مارس 2018 11:31 ص
الخارجية تهيب بالمواطنين عدم حمل أدوية "مدرجة جداول المخدرات" عند السفر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية





كتب - أحمد جمعة
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أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين ضرورة عدم حمل الأدوية الممنوعة والمدرجة على جداول المخدرات مثل الترامادول أو الكبتاجون أثناء السفر للخارج، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، حيث أن العقوبات على تهمة حيازة ونقل والإتجار بالمخدرات، هي عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

يأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين المسافرين للخارج، وفي ضوء تلاحظ ازدياد أعداد المصريين الموقوفين في المطارات والمنافذ ببعض الدول لحيازتهم أدوية محظور حملها.

وأكد السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج على ضرورة توخي الحذر وعدم حمل أغراض شخصية تخص أفراد آخرين لا تربطهم بالمواطن المسافر صلة قرابة أو معرفة وثيقة مع الفحص الدقيق في كل الأحوال للأغراض التي يتم حملها، والتأكد من خلوها من أية مواد يحظر القانون حملها أو تداولها حفاظا على سلامتهم.


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