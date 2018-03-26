video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 04:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"التنظيم والإدارة" يطور البنية التكنولوجية بالجهاز الإدارى للدولة

الإثنين، 26 مارس 2018 04:00 ص
"التنظيم والإدارة" يطور البنية التكنولوجية بالجهاز الإدارى للدولة المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة





كتب : مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإداراة، إن الجهاز يعمل خلال الفترة الحالية على تطوير البنية التكنولوجيا بالجهاز بداية من مراكز البيانات الخاصة به، حيث يضيف المزيد من الخوادم ويعيد إحلال الخوادم الإلكترونية القديمة، علاوة على شراء وحدات تخزين شبكية بسعة عالية وكذلك برامج تأمين للبيانات عالية الكفاءة وعدد كبير من أجهزة الحاسب الآلى بمواصفات تتناسب مع مهام تناول المعلومات بين الهيئات الحكومية المختلفة.

وأضاف جميل لـ "اليوم السابع" أن هذه الخطوات فى إطار خدمة كافة مشروعات تطوير الجهاز المستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات، بما ينعكس على موظفى الدولة، ضمان الإتاحة الدائمة والسريعة لكافة تطبيقات الجهاز وموقعـه الإلكتروني، رفـع وتحسين عمل قواعد البيانات الموجودة بالجهاز وضمان الربط الكامـل بينهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التنظيم والإدارة يعمل على إعداد قانون تنظيم الإضراب السلمى بالمرافق العامة

"التنظيم والإدارة" ينشئ ذاكرة مؤسسية للجهاز الإدارى لمتابعة موظفى الحكومة

التنظيم والإدارة

البيانات

قواعد بيانات الحكومة

الحكومة

الموظفين

اخبار مصر




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة