"التنظيم والإدارة" يطور البنية التكنولوجية بالجهاز الإدارى للدولة







كتب : مصطفى عبد التواب

قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإداراة، إن الجهاز يعمل خلال الفترة الحالية على تطوير البنية التكنولوجيا بالجهاز بداية من مراكز البيانات الخاصة به، حيث يضيف المزيد من الخوادم ويعيد إحلال الخوادم الإلكترونية القديمة، علاوة على شراء وحدات تخزين شبكية بسعة عالية وكذلك برامج تأمين للبيانات عالية الكفاءة وعدد كبير من أجهزة الحاسب الآلى بمواصفات تتناسب مع مهام تناول المعلومات بين الهيئات الحكومية المختلفة.

وأضاف جميل لـ "اليوم السابع" أن هذه الخطوات فى إطار خدمة كافة مشروعات تطوير الجهاز المستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات، بما ينعكس على موظفى الدولة، ضمان الإتاحة الدائمة والسريعة لكافة تطبيقات الجهاز وموقعـه الإلكتروني، رفـع وتحسين عمل قواعد البيانات الموجودة بالجهاز وضمان الربط الكامـل بينهم.