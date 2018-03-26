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البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

الإثنين، 26 مارس 2018 10:09 ص
البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين البابا تواضروس الثانى





سارة علام وندى مجاهد
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اعتبر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن التأخر عن دعم الوطن فى تلك المرحلة الحساسة من تاريخه خطيئة معبرًا عن ثقته فى جموع المصريين الذين ستتجاوز مشاركتهم فى الانتخابات نسب المرات الماضية.
 
وقال البابا من مقر لجنة مدرسة السرايات التى أدلى فيها بصوته: أثق فى المصريين الذين سوف يقدمون صورة ايجابية عن العالم أجمع مشددًا على الشعار "يد تبني ويد تحمل السلاح".
 
ودعا البابا جموع المصريين للمشاركة فى الانتخابات من أجل دعم مسيرة الاستقرار والتنمية.
 
فيما انتشرت تعزيزات أمنية مكثفة في محيط اللجنة المسجل بها البابا والآباء الأساقفة وهي أقرب لجنة لمقر الكاتدرائية.
 
كان البابا تواضروس قد حث الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة حرجة فى تاريخها تتطلب المشاركة السياسية معبرًا عن ذلك بقوله "بلاش كسل".

 


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