البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

سارة علام وندى مجاهد

اعتبر البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن التأخر عن دعم الوطن فى تلك المرحلة الحساسة من تاريخه خطيئة معبرًا عن ثقته فى جموع المصريين الذين ستتجاوز مشاركتهم فى الانتخابات نسب المرات الماضية.

وقال البابا من مقر لجنة مدرسة السرايات التى أدلى فيها بصوته: أثق فى المصريين الذين سوف يقدمون صورة ايجابية عن العالم أجمع مشددًا على الشعار "يد تبني ويد تحمل السلاح".

ودعا البابا جموع المصريين للمشاركة فى الانتخابات من أجل دعم مسيرة الاستقرار والتنمية.