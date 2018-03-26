الإنقاذ النهرى ينتشل جثة شخص من نهر النيل فى البدرشين







كتب بهجت أبو ضيف

انتشل رجال الإنقاذ النهرى جثة أحد الأشخاص، بعد العثور عليها طافية بنهر النيل بالبدرشين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل، فانتقل رجال الإنقاذ النهرى، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرة بها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.