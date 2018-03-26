الأردن يدين إطلاق ميليشيات الحوثى صواريخ على الأراضى السعودية







عمان (أ ش أ)

أدان الأردن بشدة، اليوم الاثنين، استهداف الأراضى السعودية بعدد من الصواريخ التى أطلقتها ميليشيات الحوثى من اليمن، مساء أمس، والتى تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها جميعا.

وأكد الدكتور محمد المومنى وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، وقوف الأردن إلى جانب السعودية فى تصديها للاعتداءات المتكررة التى تتعرض لها من قبل ميليشيات الحوثي، مجددا رفض المملكة الأردنية لهذه الاعتداءات الآثمة التى تروع المدنيين وتستهدف استقرار السعودية.

وأشار إلى أن الأردن إذ يجدد موقفه الداعم لجهود الأشقاء فى السعودية للحفاظ على أمنهم الوطنى ودعم الشرعية فى اليمن، فإنه يدعو جميع الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف والاقتتال والعودة لطاولة المفاوضات وصولا لحل الصراع بالطرق السلمية وتجنيب اليمن ويلات الاقتتال.